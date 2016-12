E già noto che la dieta mediterranea è stata correlata ad un minor rischio di malattie croniche multiple, ma i suoi effetti sul potenziale riproduzione non sono ancora state ben studiate. Ci si è chiesti se ci sono associazioni di modelli alimentari con la qualità del liquido seminale, i livelli ormonali riproduttivi, e la funzione testicolare.

Uno studio è stato condotto in collaborazione tra il Dipartimento di medicina preventiva dell’Università di Nurcia in Spagna e il Dipartimento di Nutrizione e di Epidemiologia di Harvard negli Stati Uniti su 209 studenti universitari maschi di età compresa tra i 18-23 anni sono stati infine inclusi in questa analisi. E’ stato utilizzato un questionario di frequenza alimentare validato sulle abitudini alimentari mettendo in relazione i modelli di dieta con i parametri della qualità del liquido seminale, livelli di ormoni riproduttivi e il volume testicolare.

Sono stati identificati due modelli alimentari:

-Mediterraneo (caratterizzato da un elevato consumo di verdure, frutta e frutti di mare)

-Occidentale (caratterizzati da un elevato consumo di carni trasformate, patatine fritte e snack).

Il modello mediterraneo era risultato positivamente associato con una concentrazione più elevata di spermatozoi nel liquido seminale. Mentre il modello occidentale è risultato correlato ad una maggior percentuale di spermatozoi con morfologia normale, ma questo parametro è risultato inverso nel caso di uomini in sovrappeso o obesi.

Questi risultati suggeriscono che le diete mediterranee tradizionali possono avere un impatto più positivo sul potenziale riproduttivo maschile.

