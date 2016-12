La Dr. Verbicaro si è laureata e specializzata nel 2011, con il massimo dei voti, in Psicologia Clinica presso l'Università di Roma "La Sapienza", dove successivamente, nel 2015, ha ampliato la sua formazione conseguendo il Master in Psicologia Giuridica.

Ha collaborato per diversi anni con il consultorio materno infantile della ASL RMB, dove si occupava di attività di counseling psicologico per il sostegno alla genitorialità, prevenzione della depressione post partum, disturbi puerperali post e pre gravidanza, attacchi di panico, ansia, disturbi alimentari, stress e depressione. Ha una formazione specifica in problematiche di coppia, familiari e individuali. Nel 2014 ha iniziato a lavorare con il Reparto di Fisiopatologia della Riproduzione presso il Centro "S. Anna" di Roma come psicologa per le coppie con problematiche di fertilità.

Attualmente collabora come psicologa con il Centro Genesis di Roma e con il Tribunale di Roma come CTP e CTU.

All’interno dell’equipe del Prof. C. Manna mi occupo di accompagnare la coppia in tutte le fasi del percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, dal primo colloquio alla fase post transfer in un intervento integrato, ma non invasivo. Attraverso un ascolto attivo ed empatico si vuole garantire, al singolo e alla coppia, uno spazio neutro entro il quale potersi sentire liberi di esprimersi e di esprimere i propri pensieri, preoccupazioni, dubbi e vissuti emotivi rispetto al percorso intrapreso, insegnando tecniche di respirazione e rilassamento, facilitando la comunicazione emotiva all’interno della coppia e con l’equipè curante.

Estrema attenzione e profondo rispetto, per il singolo paziente con il quale ho il piacere di lavorare, accompagnano il mio intervento professionale e sono alla base della mia persona.