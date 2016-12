Gli Xantoni contenuti nel mangostano hanno proprietà farmacologiche multifunzione

Molte piante tropicali hanno interessanti attività biologiche con potenziali applicazioni terapeutiche. Il Mangostano, il cui nome scientifico è Garcinia mangostana, appartiene alla famiglia delle Guttiferae e viene soprannominata "la regina della frutta". Si coltiva nella foresta pluviale tropicale di alcune zone del sudest asiatico come l'Indonesia, la Malesia, Sri Lanka, Filippine e Thailandia. La gente in questi paesi ha utilizzato pericarpo (buccia, scorza, scafo o maturo) di del mangostano come una medicina tradizionale per il trattamento del dolore addominale, diarrea, dissenteria, ferita infetta, suppurazione, e ulcera cronica.

Studi sperimentali hanno dimostrato che gli estratti di mangostano, isolati da questa pianta, hanno proprietà benefiche e molteplici attività: antiossidante, antitumorale, antiallergica, antinfiammatoria, antibatterica e antivirale. Il pericarpo del frutto mangostano, in particolare, è fonte di xantoni e altre sostanze bioattive responsabili di queste proprietà benefiche.

Gli Xantoni, composti naturali presenti nel frutto Mangostano nel pericarpo, nei frutti interi, massello, e nelle foglie, sono noti per avere un ampio spettro di proprietà farmacologiche.

Le potenziali attività di chemioprevenzione e chemioterapici degli xantoni sono state dimostrate in diverse fasi della carcinogenesi (inizio, promozione e progressione) e sono noti per controllare la divisione cellulare e la crescita, l'apoptosi (morte cellulare), l’ infiammazione. Numerose prove in laboratorio hanno confermato che gli xantoni sono in grado di inibire la proliferazione di una vasta gamma di tipi di cellule tumorali umane. Dati preclinici sostengono il notevole potenziale degli xantoni come naturali agenti antitumorali.

Questi composti xantoni possono svolgere un ruolo importante nel trattamento terapeutico delle malattie ma precisi meccanismi d’azione sono ancora poco chiari e la ricerca deve ancora proseguire.

