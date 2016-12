Era tutto pronto per iniziare la terapia di stimolazione e come al solito ho sollecitato la segretaria ad assicurarsi che I. avesse tutti i farmaci pronti ed i particolare uno che, dopo l’acquisto in farmacia, è meglio riporre nel frigo . “Signora, ha con sé il farmaco per iniziare le punture?” chiede Marianna “No, veramente non l’ho più….” risponde I. con voce imbarazzata “Perchè non lo ha più?” ribatte la mia segretaria preoccupata “Guardi, non l’ho più perché ho messo la scatola… nel forno a microonde…” “Nel forno a microoonde? Come nel forno !?...” Esterna allibita Marianna “Si, mi dispiace ma ero…sovra pensiero e …l’ho messo li. Ora credo non posso più usare il farmaco, vero?” “Certo che no…!” commenta Marianna ancora incredula E altrettanto incredulo fummo io e tutta l’equipe al racconto di questo episodio surreale. Non sapevamo se ridere o preoccuparci

