Il “drop out” nella PMA è un fenomeno comune, come dimostrano dati di letteratura nazionale ed internazionale e che, sembra, si sia accentuato negli ultimi anni.

La riduzione del numero di cicli di PMA eseguiti in Italia, come dimostrano i dati del Registro nazionale dell’ISS, potrebbe essere dovuto anche a questo fenomeno. Le ragioni del “drop out” probabilmente sono numerose. Tra esse le difficoltà economiche sopravvenute negli ultimi anni, un’ offerta di cicli da parte dei centri pubblici inadeguata alla domanda, specialmente nel centro sud con liste d’attesa lunghe. Tuttavia, non possiamo escludere anche altri aspetti come la capacità delle coppie di far fronte ad un percorso avvertito come molto faticoso. Forse anche la ridotta capacità dei centri e degli operatori di offrire risposte adeguate a domande sempre più esigenti sul piano della relazione medico-paziente può aver influito nel “drop out” in PMA.

E’ possibile che si manifesti anche una “stanchezza” dei pazienti e degli operatori a vivere percorsi molto faticosi e trattare casi molto difficili. Infatti, l’aumento dell’età media della donna che si rivolge ai centri di PMA rende la situazione clinica sempre più complessa, perchè le probabilità di gravidanza si riducono drasticamente e la personalizzazione estrema dei percorsi in questi casi per offrire risultati accettabili è molto costosa da numerosi punti di vista.

Differenze molto elevate in percentuali di gravidanze tra vari centri di PMA negli stessi gruppi di età elevata rendono problematica la loro interpretazione. La possibilità di eseguire l’ovodonazione in questo contesto, specialmente ora che le leggi in Italia lo consentono, rendono lo” shift” dalla PMA omologa a quella eterologa molto più probabile e riguarda anche partner femminili di età compresa tra i 40 ed i 45 anni non necessariamente con riserva ovarica particolarmente ridotta. Per queste donne, infatti, si tratta spesso di scegliere in via teorica tra probabilità di gravidanza inferiori al 10% con la PMA omologa e superiori al 60% con quella eterologa. Quando passare dalla fecondazione in vitro omologa a quella eterologa diventa perciò una questione cruciale ed ancora lontana da un consenso. Benchè esistano delle linee guida internazionali in proposito la loro applicazione in Italia deve tener conto di molteplici fattori tra cui: l’accertamento realistico della riserva ovarica, la valutazione approfondita della qualità dei tentativi eseguiti in precedenza, la valutazione della “compliance” della coppia nell’affrontare percorsi di PMA faticosi, la qualità del percorso nell’eterologa che riguarda anzitutto quella dei gameti utilizzati e specialmente di quelli crioconservati. Certamente la professionalità dei centri di PMA è messa molto più alla prova nei percorsi di PMA omologa nei casi difficili che non in quelli destinati all’ovodonazione.