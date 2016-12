FERTILY DAY, TEST GRATUITI AL CENTRO BIOFERTILITY 7 MAGGIO 2016 - PER VALUTARE GRATUITAMENTE LA RISERVA OVARICA E LA FERTILITA’ MASCHILE

BIOFERTILITY - Centro di Medicina della Riproduzione

ESEGUE gratuitamente I TEST DI FERTILITA’ PER LA COPPIA

con consegna immediata dei relativi referti e commento diretto del ginecologo e dell’andrologo

Prenotazione necessaria per un numero limitato di coppie al 068415269 o indicando la data dell'ultima mestruazione e la durata dei cicli

SPERMIOGRAMMA: E’ l’esame fondamentale che si fa sull’uomo per valutare la sua fertilità e consiste nel misurare la concentrazione di spermatozoi, il loro movimento e la loro forma nel liquido seminale

CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI: E’ un importantissimo esame ecografico per “contare” i piccoli follicoli nelle ovaie che esprimono la potenzialità riproduttiva di una donna in ogni età della sua vita ( “Riserva ovarica”)

ACCERTATI SUBITO E FACILMENTE DELLA TUA FERTILITA’ PER PIANIFICARE MEGLIO IL TUO DESIDERIO RIPRODUTTIVO