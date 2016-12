Il 4 Giugno, si è svolto il 5° Corso di aggiornamento sull’Infertilità di Coppia diretto dal Prof. Claudio Manna del Centri Genesis e Biofertility RASSEGNA STAMPA



PROGRAMMA DEL CORSO

Le novità riguardano aspetti che si stanno sempre di più imponendo alla nostra attenzione.

Tra questi la relazione medico-paziente ed i rischi ad essa collegati quando non si instaura in modo ottimale. Tra questi l’abbandono precoce delle terapie mediche.

Ad esempio nell’ambito della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) appare sempre più evidente, in Italia, un aumento numerico modesto di queste terapie o addirittuara una loro riduzione. Infatti dai dati forniti dal registro nazionale della PMA al Ministro della Salute appare che i cicli di Fivet o ICSI erano aumentati del 13,1% tra il 2009 ed il 2010 ma del 6.5% dal 2010 al 2011, e che si sono invece ridotti da 56.092 nel 2011 a 55.505 nel 2012 l’ anno più recente per il quale sono disponibili i dati dei centri di PMA in Italia . Le coppie trattate considerando tutti i tipi di PMA si sono anche esse ridotte da 73.570 del 2011 a 72.543.

Verranno, inoltre, trattati temi come l’impatto della fecondazione assistita eterologa dopo che in italia è stata reintrodotta e la Diagnosi preimpianto dopo la decisione di consentirla anche alle coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche trasmissibili.

Inoltre verranno presentate alcune tecniche endoscopiche nuove sempre meno invasive.

Saranno trattati anche certi rischi professionali collegati alla diagnosi e terapia dell’infertilità con i consigli medico-legali per prevenirli. Emerge sempre più un atteggiamento difficile di tanti pazienti nei confronti del medico e delle terapie che bisogna sapere come meglio affrontare. Saper come rispondere alle domande dei pazienti che credono di trovare nella rete internet risposte ai loro problemi meglio di quanto possiamo fornirne noi è una sfida non più eludibile.

Sarà possibile assistere ai lavori del Corso in streaming anche su smartphone e porre alcune domande in diretta ai relatori mediante Twitter o con l’invio di una semplice email.

Partecipate numerosi!

Claudio Manna

RASSEGNA STAMPA DEL CORSO

okmedicina.it - "I rischi e i problemi nella praticadell'infertilità", quanto costa il rapporto medico-paziente?

giornaledellumbria.it - Fecondazione, nel 40% dei casi coppie abbandonano per rapporto col medico

sardegnamedicina.it - Pma, l’indagine: quanto conta il rapporto medico-paziente?

dottorsalute.info - PMA: spesso pazienti abbandonano trattamenti per rapporto col medico

benessere.com - V Corso di Medicina della Riproduzione

insalutenews.it - PMA: un’indagine rivela che spesso i pazienti abbandonano i trattamenti a causa del rapporto col medico

imgpress.i - Quanto conta il rapporto medico-paziente?

focus.it - Fecondazione, nel 40% dei casi coppie abbandonano per rapporto col medico

notizie.yahoo.com - Fecondazione, nel 40% dei casi coppie abbandonano per rapporto col medico

panorama.it - Fecondazione, nel 40% dei casi coppie abbandonano per rapporto col medico

radioveronicaone.it - Fecondazione, nel 40% dei casi coppie abbandonano per rapporto col medico

panoramasanita.it - Pma: le cause dell’abbandono dei trattamenti dipendono al 40% dal rapporto medico-coppia infertile

salutepiu24.com - Infertilità, il 40% dell'abbandono dei trattamenti dipende dal rapporto medico-paziente

iltempo.it - Fecondazione, nel 40% dei casi coppie abbandonano per rapporto col medico

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/fecondazione-nel-dei-casi-coppie-abbandonano-per-rapporto-col-medico-395729