Informazione, Condivisione, Elaborazione dei vissuti legati al tema dell’in-Fertilità

La diagnosi di infertilità può essere paragonata ad un vero e proprio evento traumatico. Essa irrompe improvvisamente e in modo prepotente nella vita delle persone, e in particolare modo in quella delle donne che desiderano avere un figlio, smuovendo emozioni e pensieri che, se non accolti ed integrati, possono influire in modo spiacevole sui comportamenti di vita e sull’esistenza. In più, spesso ci si sente bloccati dal contesto relazionale e sociale che non facilita la libera espressione dei vissuti, si passa così da una solitudine emotiva a quella reale, in un circolo vizioso che si autoalimenta. Per le persone che scelgono di affidarsi ai percorsi di fecondazione assistita si aggiunge lo stress emotivo delle visite mediche, delle stimolazioni, la paura del giudizio, a volte i fallimenti. Non è raro che si possa pensare di essere sbagliate e che la difficoltà di concepire dilaghi in tutti gli aspetti della vita, che diventa appunto “infertile”.

Tutto questo può influire sul benessere della coppia e delle persone in modo importante.

Partendo da questa premessa, nasce Progetto Demetra, un luogo per tutte quelle donne che affrontano il tema dell’in-Fertilità.

In-Fertilità così scritto poiché quello che proponiamo è accompagnare la donna nell’esplorazione e nel prendersi cura della propria “esistenza fertile” in tutte le sue manifestazioni, comprese le difficoltà. È uno spazio in cui trovare informazioni sui centri di medicina della riproduzione, iniziative, ricerche scientifiche. Progetto Demetra vuole essere il luogo in cui ci si può sentire ascoltate ed accolte come persone e non come “macchine difettose” da aggiustare.

All’interno del Progetto Demetra nasce il Gruppo Demetra.

È un gruppo di sostegno psicologico per condividere esperienze ed elaborare vissuti emotivi, relazionali e sociali.

Vuole essere una delle risposte possibili per sostenere le DONNE che si trovano ad affrontare il tema dell’in-Fertilità e tra queste anche per coloro che hanno scelto di affidarsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Il gruppo è uno dei modi possibili per prendersi cura di se stessi, alla scoperta delle risorse che possono aiutarci ad affrontare meglio un momento difficile, in un clima accogliente e non giudicante. Gli strumenti che vengono utilizzati sono l’espressione verbale, corporea e l’espressione creativa.

Prossimi appuntamenti Gruppo Demetra

A Roma presso “Radici in Movimento”, via Pietro Frattini 235

Ottobre: 14-28

Novembre: 11-25

Dicembre: 9-23

Gennaio: 8-20

Febbraio: 3-17

Marzo: 2-16-30

Aprile: 13-27

Maggio: 11-25

Giugno: 8-22