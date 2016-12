Le Blastocisti sono gli embrioni dopo 5 giorni di sviluppo e si cerca di averle in vitro per aumentare le percentuali di gravidanza. La PGs o diagnosi preimpianto si usa sulle blastocisti per sapere quali di loro sono anomale allo scopo di non trasferirle in utero. Tuttavia, recenti studi ci dicono che i bimbi nati dal transfer di blastocisti hanno più anomalie congenite e nascono più spesso prematuri. Inoltre, si è scoperto che una parte di embrioni anomali si autocorregge e potrebbero essere trasferiti tranquillamente in utero.

Quanti embrioni arrivano dopo 5 giorni di coltura a blastocisti? Si calcola circa il 50% da un recente lavoro scientifico su queste tecniche con una percentuale di gravidanze cliniche del 14% per pick up. I nostri risultati (Centro Biofertility 2016) senza coltura a blastocisti o PGs ci hanno mostrato un tasso di gravidanze clinico del 32% per pick up.

Allora ci chiediamo: conviene fare colture a blastocisti con diagnosi preimpianto? Potrebbero arrivare a blastocisti in utero quegli embrioni che in vitro non ci sono arrivati?