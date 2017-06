Ci sono molti casi di fallimento nelle terapie dell’infertilità specie quando si esegue la Fivet o la ICSI. E’ necessario cercare di capire le possibili cause di fallimento con esami specifici per correggere condizioni anomale in un successivo tentativo. Si deve attuare, cioè, la personalizzazione massima delle diagnosi e delle terapie.

Tra gli esami più nuovi c’è l’identificazione di stati infiammatori o infettivi dell’endometrio che possono provocare un’endometrite e che, se presente, può impedire agli embrioni anche sani di impiantarsi o favorire l’aborto. Per questo il nostro centro Biofertility esegue esami sofisticati per cercare nel tessuto endometriale le plasmacellule che sono indice di endometrite cronica. Inoltre è bene eseguire un’endometriocoltura. In caso di positività a questi esami si eseguono terapie per curare l’endometrite e le infezioni endometriali.

Per le stimolazioni invece è possibile utilizzare nuovi ormoni che abbiamo visto migliorare la risposta follicolare ed anche la qualità ovocitaria grazie alla presenza di recettori di questi ormoni proprio sugli ovociti.

Per l’Endometrio scoprire se c’è un’endometrite e aggiungere nuovi farmaci alla stimolzione ovarica per migliorare la risposta ovarica e la qualità degli ovociti.

La personalizzazione delle cure per l’infertilità si dimostra ancora una volta la chiave del successo persino i casi in cui era stata consigliata l’ovodonazione come unica possibilità